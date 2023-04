Juweeltje van Mike Trésor levert leider Genk in slotfase broodnodige driepunter op tegen OH Leuven

Groot feest vooraf in Genk. Reden: de 250e wedstrijd van Bryan Heynen. En ook achteraf was het feest, want na een twee op negen kon de leider eindelijk nog eens winnen. Tegen OH Leuven werd het 2-1 met dank aan jubilaris Heynen en een heerlijke vrije trap van Trésor. Voor de Leuvenaars is het seizoen voorbij, want de top acht is definitief buiten bereik.

De wedstrijd kende een intense start met drang naar voren van beide partijen. Noemenswaardige kansen waren er lange tijd niet, maar het was wel leuk om naar te kijken. OHL liet de eerste mogelijkheid optekenen, maar het schot van Patris was te zwak. Iets voorbij het kwartier werd het aan de overkant nog gevaarlijk toen Trésor voor doel kwam, maar hij controleerde slecht en besloot naast.

Genk was lichtjes de betere ploeg en middenin de eerste helft leverde dat ook een voorsprong op. Paintsil haalde ferm uit, maar zijn schot strandde op de paal. In een rommelige fase die daarop volgde duwde Heynen de 1-0 tegen de netten. Zijn doelpunt werd eerst nog afgevlagd voor buitenspel, maar na een VAR-tussenkomst ging het feestje toch door.

© Isosport

Bij OH Leuven leken ze wat aangeslagen van het tegendoelpunt, want daarna volgde een periode van pure Genkse dominantie. De leider drukte vol op het gaspedaal in de zoektocht naar de 2-0, maar de Leuvenaars stonden goed te verdedigen. Vlak voor de pauze kreeg Paintsil nog dé kans op een comfortabele voorsprong, maar hij mikte naast.

Na de rust lag het tempo een tijdje laag en gebeurde er weinig, tot Gonzalez plots voor doel kwam voor OHL. Doelman Vandevoordt zat er kort op, waardoor de Spaanse goalgetter alleen maar naast kon besluiten. Iets té kort bleek uiteindelijk, want de VAR kwam tussen en de bal ging op de stip. Thorsteinsson nam plaats achter de bal. Hij deed het met een vreemde halve panenka, maar Vandevoordt zat in de verkeerde hoek en het stond wel degelijk 1-1.

© BELGA

Domme Paintsil

Genk maakte na de gelijkmaker jacht op een nieuwe voorsprong. Samatta kreeg een aardige kans, maar besloot naast. Aan de overkant leek Tamari alleen op doel af te stormen, maar McKenzie wist alsnog tussenbeide te komen. Daarna was het opnieuw aan de thuisploeg. Heynen leek zijn tweede treffer te maken, maar een domme Paintsil vond het nodig om er nog aan te komen en in de handen van doelman Cojocaru te trappen.

Het lage tempo van het begin van de tweede helft was helemaal verdwenen. We zaten opnieuw naar een partij te kijken die bol stond van de intensiteit. Een kwartier voor tijd kon Schrijvers aanleggen tegen zijn ex-club, maar Vandevoordt kende geen problemen met zijn schot. De kansen volgden elkaar nu in sneltempo op. Eerst was er de ingevallen Vlietinck die voorzette op Tamari, maar die kopte naast. Aan de overkant probeerde de eveneens ingevallen El Hadj het meermaals, maar een beresterke Cojocaru stond in de weg.

Drie minuten voor tijd kreeg Genk een vrije trap vanop iets meer dan twintig meter. Trésor, die tot dan toe niet zijn beste namiddag had, schilderde de 2-1 heerlijk in doel. Met één klasseflits kan het dus ook.

© BELGA

Racing Genk: Vandevoordt, Munoz (46’ Preciado), Cuesta, McKenzie, Arteaga, Paintsil, Heynen, El Khannouss (80’ El Hadj), Hrosovksy, Trésor (90’ Ouattara), Samatta (66’ Sor)

OH Leuven: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl, De Norre, Maertens (81’ Dom), Schrijvers (88’ Ouedraogo), Tamari, Thorsteinsson, Gonzalez (76’ Vlietinck)

Doelpunten: 23’ Heynen (Paintsil) 1-0, 56’ Thorsteinsson (strafschop) 1-1, 88’ Trésor 2-1

Gele kaarten: 19’ Heynen, 41’ Thorsteinsson, 55’ McKenzie, 60’ Paintsil, 61’ Ricca, 77’ Hrosovsky

Scheidsrechter: Jan Boterberg