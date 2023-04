Premier De Croo: “Werken tot 67 jaar is theoretisch begrip”

De Croo reageerde op een peiling waaruit blijkt dat twee Vlamingen op de drie niet willen werken tot 67 jaar. Dat is de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2030. Vandaag is dat 65 jaar.

Maar volgens de premier zal dat voor de overgrote meerderheid ook niet gebeuren. Er is immers een verschil tussen de wettelijke en de effectieve pensioenleeftijd. De meeste mensen gaan vandaag ook niet op 65 jaar, maar op 62 of 63 jaar met pensioen. “Wat belangrijk is, is de carrière”, aldus de de premier, verwijzend naar een loopbaan die 42 of 43 jaar moet zijn.

De leeftijd van 67 jaar is volgens de premier dan ook eerder “een beetje een theoretisch begrip”, voor wie langer heeft gestudeerd en dus later is begonnen met werken.

Over de bestaande ‘heilige huisjes” - bijvoorbeeld de pensioenleeftijd van militairen of rijdend personeel van de NMBS - zei de premier dat wat hem betreft dat ook zal moeten besproken worden tijdens de pensioenhervorming. “Er zijn uitzonderingen die op 55 of 58 jaar mogen stoppen. Dat lijkt me niet logisch”, aldus de premier. “We moeten gaan naar een systeem dat eerlijk is.”