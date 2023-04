‘The Big Bang Theory’-actrice Kaley Cuoco bevallen: “Dolblij en dankbaar voor dit kleine mirakel”

Kaley Cuoco, de actrice die onder meer speelde in The big bang theory en The flight attendant, is voor het eerst mama geworden. Dat meldt ze op Instagram.

Cuoco (37) beviel afgelopen donderdag van een dochtertje, dat de naam Matilda Carmina Richie mee kreeg. “Het nieuwe licht in ons leven”, schrijft ze bij foto’s van het kindje en zichzelf. “We zijn dolblij en dankbaar voor dit kleine mirakel. Dank aan alle dokters, verpleegkundigen, familie en vrienden die ons de voorbije dagen geholpen hebben. We zijn onmetelijk gezegend.”

(lees verder onder de foto’s)

Ze schrijft ook nog meer verliefd te zijn geworden op haar lief Tom Pelphery. De twee leerden elkaar in april 2022 kennen op een première, en een maand later maakten ze hun relatie al bekend. “Onze manager heeft ons aan elkaar voorgesteld”, zei Cuoco erover in USA today. “Ze vond ons perfect voor elkaar. En het was liefde op het eerste gezicht. Er was meteen een band tussen ons. Het voelt alsof ik hem al mijn hele leven ken.”

Cuoco werd bekend als actrice in reeksen als The flight attendant en The big bang theory. Ze was van 2013 tot 2016 getrouwd met tennisser Ryan Sweeting en van 2018 tot 2022 met Karl Cook.