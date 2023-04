Lewis Capaldi: “Reële mogelijkheid dat ik moet stoppen met muziek maken door Tourette”

De populaire zanger Lewis Capaldi (26) heeft in een interview toegegeven dat er “een reële mogelijkheid” is dat hij moet stoppen met muziek maken door het syndroom van Gilles de la Tourette, waar hij aan lijdt. “Het is een heel rare situatie”, zegt hij.

De Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi, bekend van hits als Someone you loved en Forget me, maakte in september van vorig jaar bekend dat hij lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Net voor de documentaire How I’m feeling now gelanceerd wordt, heeft hij het onderwerp nu nog eens aangesneden in The sunday times.

Capaldi zegt in de krant dat optreden de symptomen, zoals ongewilde tics en ongewenste geluiden, erger maakt. “Het is een rare situatie”, zegt hij. “Als ik geen muziek maak, ben ik maandenlang in orde. Maar muziek maken doet dit met me. Ik haat het om te overdrijven, maar het is wel zo dat ik mogelijk zal moeten stoppen met muziek als het nog erger wordt. Op dit moment weegt de muziek op tegen de nadelen, maar ik moet opletten dat ik mezelf geen onherstelbare schade toebreng.”

Eerder zei Capaldi in interviews ook al dat zijn Tourette optreden bij momenten knap lastig maakt. En laat dat nu net het aspect aan muziek maken zijn dat hij het liefst doet.