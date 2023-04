Ongeluk met rubberboot op Maas in Maastricht: één drenkeling overleden

De hulpdiensten zijn zondagmiddag met groot materiaal uitgerukt voor een reddingsoperatie op de Maas in Maastricht, vlakbij de Belgische grens. Twee mensen kwamen vermoedelijk in het water terecht toen het door de sterke stroming misging met hun rubberboot. Een van de drenkelingen werd dood uit het water gehaald, zo meldt onze zusterkrant De Limburger.

Door de sterke stroming in de richting van de stuw van Borgharen is een rubberboot met daarin vermoedelijk twee personen door de afzetting met boeien richting stuw gevaren. De rubberboot kwam in de stuw terecht waarna de opvarenden in het water belandden. Er zou sprake zijn geweest van een stevige stroming, waardoor de kans klein was dat de slachtoffers op eigen kracht uit de Maas kunnen komen.

De Nederlandse brandweer kwam met een boos ter plaatse om de personen in het ijskoude water te zoeken. Aan de oevers van de Maas gingen medewerkers van de ambulance, brandweer en politie ook op zoek naar opvarenden. Uiteindelijk kon één persoon gered worden uit het water, maar voor een andere drenkeling kon er geen hulp meer geboden worden.

Ook aan de Belgische kant van de Maas, op de Maasdijk in Smeermaas (Lanaken) kwam de brandweer Oost-Limburg ter plaatse met reddingsboten, net als de politie Lanaken-Maasmechelen. Als een van de opvarenden richting België zou zwemmen, konden zij in actie schieten. Maar dat bleek niet het geval, waarna de Belgische hulpdiensten weer vertrokken.

