Sint-Truiden

Gemeenteraadslid Günther Dauw (N-VA) zal op maandag 24 april de eed afleggen als nieuwe schepen van Financiën en Economie van de stad Sint-Truiden. Hij staat voor de loodzware opdracht om de stadsfinanciën structureel op orde te brengen. “Besparen is nooit fijn, maar we gaan die oefening moeten doen. Dit is ‘genne cadeau’ zoals we in Sint-Truiden zeggen”, vertelt de man uit Wilderen.