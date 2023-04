Wellens overgebracht naar ziekenhuis Oudenaarde met een sleutelbeenbreuk na massale val tijdens Ronde van Vlaanderen

Topfavoriet Tadej Pogacar zal niet kunnen rekenen op de diensten van Tim Wellens tijdens de finale van de Ronde van Vlaanderen. De Truienaar van UAE-Team Emirates was betrokken bij de massale valpartij en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat Wellens een sleutelbeenbreuk opliep en vandaag (zondag, nvdr) al geopereerd wordt in Herentals.

De Pool Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) probeerde in aanloop naar beklimming op te schuiven, belandde in het gras en katapulteerde weer terug in het peloton, waar een zestigtal renners als dominosteentjes tegen het asfalt sloegen. Onder de getroffen renners bevonden zich namen als Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Zij konden hun weg vervolgen. Voor Ben Turner, Marco Haller, Shane Archbold en Tim Wellens was dat niet het geval. De Truienaar tastte onmiddellijk naar de arm en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde. Daar werd duidelijk dat Wellens bij zijn val een sleutelbeenbreuk opliep. Een operatie is onvermijdelijk. Filip Maciejuk werd onmiddellijk door de jury uit koers genomen. (roro)