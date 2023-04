Paashaas verrast kinderen van basisschool ‘t Nieverke

De leerlingen van ‘t Nieverke keken vrijdag verbaasd op toen ze werden verwelkomd door een enthousiast zwaaiende paashaas. En die had nog meer verrassingen in petto. Zo bracht hij alle klassen een bezoekje en deelde hij lekkers uit. “De kinderen waren uiteraard heel enthousiast” zo vertelt juf Lies Debruijn. “Zeker ook omdat die lieve paashaas nog voor leuke extra’s had gezorgd. Na de paasvakantie zullen onze Nieverkids veel plezier beleven aan het zandspeelgoed, nieuwe ballen en een speelhuisje!” len