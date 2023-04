Opgave Wellens, ook Van Aert gehinderd: roekeloze actie van renner Bahrain-Victorious zorgt voor enorme ravage, Pool wordt uit koers genomen

De Poolse renner Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) die aan de kant van de weg probeerde op te schuiven, heeft het peloton van de Ronde van Vlaanderen een enorme valpartij bezorgd. Ook topfavoriet Wout van Aert werd even opgehouden, maar kon snel verder. Maciejuk werd later uit de koers gezet door de wedstrijdjury. Het grootste slachtoffer van de crash was Tim Wellens, die afgevoerd werd naar het ziekenhuis van Oudenaarde. Ook Ben Turner en Jasper Stuyven kwamen gehavend uit de chaos.