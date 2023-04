Wat u al gemist hebt van de Ronde van Vlaanderen: waanzinnige valpartij zorgt voor diskwalificatie renner en twee van de drie grote moesten al achtervolgen

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de 107de Ronde van Vlaanderen losbreekt.

Zoals altijd gebeurde er al heel wat in het tweede wielermonument van het seizoen. Alleen Wout van Aert en Tom Pidcock haalden zeer geruisloos de heuvelzone na een bijzonder snelle start waarin het peloton net zo hard koerste alsof op het einde alleen maar de capi van Milaan-Sanremo volgden. De eerste twee uur was het gemiddelde 49,3 km per uur. Op een bepaald moment lagen ze een kwartier voor op het snelste uurschema. Met de zieke Valentin Madouas zijn we ondertussen wel al een favoriet kwijt.

Merlier, De Buyst en Van Keirsbulck mee in de kopgroep

Onderweg naar Kruishoutem - op 169 km van de finish in Oudenaarde - kregen we eindelijk een vijftal voorop. Jasper De Buyst (Lotto-Dstny), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB), Elmar Reinders (Jayco-Alula) en Filippo Colombo (Q36.5). Ze trokken met 18 seconden voorsprong naar de eerste kasseien van de dag, die van de Huisepontweg in Wannegem-Lede. Voor Van Keirsbulck was het de zoveelste poging van de dag, maar eindelijk was hij voorin.

Tim Merlier zit mee voorin de Ronde van Vlaanderen. — © BELGA

Op die stenen van de Huisepontweg reden Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost en een attente Tim Merlier (Soudal - Quick-Step) weg uit het peloton en trokken naar de leiders.

De favorieten lieten betijen want de Korte Ast werd door het peloton aangesneden met een achterstand van anderhalve minuut. Met ook nog Hugo Houle (Israel-Premier Tech) die solo de sprong maakte, kregen we een vluchtersgroep van acht renners die in geen tijd minuten voorgift kregen. Op 150 km van het einde, richting de eerste keer Oude Kwaremont, lagen ze al meer dan 4’30” voorop.

Het enige wapenfeit was nog dat Tosh Van der Sande links in een bocht viel terwijl rechts Wout van Aert net op dat moment een plaspauze aan het houden was. Het was na de niet geslaagde move van Tim van Dijke op de stenen van de Huisepontweg de tweede keer dat we het geel van Jumbo-Visma in beeld kregen.

Pogacar laat zich eveneens verrassen

Tadej Pogacar mag dan al een geweldig palmares hebben, hij kan toch nog wat terreinkennis gebruiken. Als een debutant liet de Sloveen zich verrassen tijdens de West-Vlaamse aanloop. Ook al omdat er net voordien een eerste val was gebeurd waarbij Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) achterbleef. Lagen er ook bij: Oier Lazkano, de tweede van Dwars door Vlaanderen, Dimitri Peyskens, Jenthe Biermans, Jack Bauer, Julius van den Berg en ook Mads Pedersen die tot een achtervolging werd gedwongen. Pogacars ploegmaat Sjoerd Bax sleurde Pogacar na een jacht van zes kilometer weer bij het peloton.

Massale valpartij sluit eerste deel van Ronde af

Tussen Gottem en Grammene kregen we de tweede serieuze val van de dag. Daarbij was rechts van de weg Taco van der Hoorn betrokken. Nog maar eens een renner van Intermarché – Circus – Wanty Gobert. De Belgische Worldtourploeg is momenteel op de sukkel. Ploegleider Hilaire van der Schueren was al blij dat hij in Brugge met zeven zo ongeveer fitte renners kon starten.

Bij deze crash kon Julian Alaphilippe het evenement net ontwijken. In de volgauto’s van Soudal – Quick-Step haalden ze opgelucht adem. Vlak voor de eerste passage op de Oude Kwaremont kon Alaphilippe helaas niet meer ontsnappen aan een massale valpartij. Naast de Fransman lagen ook o.m. Jasper Stuyven, Tim Wellens én Wout van Aert - zonder veel erg - erbij. De oorzaak? Een ongehoord manoeuvre van een renner van Bahrain Victorious - Filip Maciejuk - die later ook uit koers werd genomen. Een kleine pleister op de wonde van Wellens. Die moest opgeven.

Alpecin-Deceuninck als eerste achter de feiten

Het duurde een klein uur vooraleer de Ronde van Vlaanderen in de fik werd gezet. Maar het was direct heel serieus want op 226 km van de streep, op de brede weg naar Tielt brak het peloton in twee stukken. In dat tweede gedeelte zaten met dubbele Ronde van Vlaanderen-winnaar Mathieu van der Poel één van de ‘Grote Drie’. Misten ook de slag: o.a. de zieke Valentin Madouas (Groupama-FDJ), schaduwfavorieten Sep Vanmarcke met Israel-Premier Tech en Biniam Girmay (Intermarché – Circus- Wanty Gobert) die op zijn 23ste verjaardag debuteerde in de Ronde van Vlaanderen.

Het betekende dat Alpecin-Deceuninck niet alleen achter de feiten aan reed, maar al onmiddellijk een jasje mocht uitdoen, want de ploegmaten van Van der Poel keken, al snel tegen een achterstand van een halve minuut aan. Het was twaalf kilometer lang vlammen om MVDP opnieuw in het peloton te brengen, waarna Silvan Dillier van fiets moest wisselen.