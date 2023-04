Metejoor en verloofde Britt uit elkaar: “Met veel pijn in het hart na vele prachtige jaren”

Joris Van Rossem (32), beter bekend als Metejoor, en Britt Van den Eijnden zijn na vijf jaar uit elkaar. Dat maakt de zanger zelf bekend op Instagram. “Na vele prachtige jaren en het delen van ontelbare mooie momenten, moet ik jullie met heel veel pijn in het hart meedelen dat Britt en ik afscheid nemen van elkaar als koppel”, schrijft hij over de breuk.

De zanger postte het nieuws zondagmiddag op Instagram. “Na vele prachtige jaren en het delen van ontelbare mooie momenten, moet ik jullie met heel veel pijn in het hart meedelen dat Britt en ik afscheid nemen van elkaar als koppel”, schrijft hij. Voorlopig wil hij er verder niet veel over kwijt. “We zullen geen interviews of reacties geven.”

Joris en Britt leerden elkaar vijf jaar geleden kennen in het onderwijs.

Sinds het najaar van 2022 gingen er geruchten dat de relatie van Metejoor aan een zijden draadje hing. De Nederlandse Yvonne Coldeweijer verspreidde via haar ‘juicechannel’ verhalen over een verhouding met K3’tje Julia Boschman. Joris en Julia waren allebei coach in het recentste seizoen van The Voice Kids op VTM. Binnenkort zijn ze ook samen te zien in Liefde voor Muziek. De geruchten over de affaire wogen zwaar op Britt en op de relatie, aldus insiders. Metejoor blijft de verhalen ontkennen.

Eind 2022 leek het erop dat Britt definitief een punt had gezet achter de relatie. De twee ontvolgden elkaar op sociale media en op de juicechannels werd de breuk bevestigd. Maar rond de jaarwisseling gaven ze ’t toch nog een kans. Voor Joris’ verjaardag maakten de twee begin januari samen een reisje. Later die maand verhuisden ze naar een villa in Turnhout, met Britts dochters Max en Luz. Twee maanden later is het sprookje dan toch voorbij.