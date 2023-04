Bart (49) is de winnaar van ‘Big Brother’ en gaat naar huis met 73.388 euro: “Ik heb een doel”

Zijn dochter leren autorijden, dat is waar de winnaar van ‘Big Brother’ naar uit kijkt. De 49-jarige Bart Vandenbroek uit Heist-op-den-Berg kan na 86 dagen opnieuw zijn familie zien. “We hebben drie maanden schade in te halen”, vertelt hij. Wat hij met zijn prijzengeld gaat doen? “Ik heb wel een bepaald doel voor ogen.”

Op 9 januari trokken elf kandidaten het Big Brother-huis in om zich helemaal over te leveren aan het inmiddels gekende experiment. Ze worden 24 uur op 24 uur gefilmd, contact met de buitenwereld is er niet. Afgelopen zaterdag vond de finale liveshow plaats waarin de kijkers de winnaar bepaalden: dat werd de 49-jarige Bart Vandenbroek uit Itegem, bij Heist-op-den-Berg. “Ik had dit bij de start van het programma nooit verwacht”, vertelt hij. “Ik, als bijna vijftigjarige, tussen al die jeugd. Als je in het huis zit, heb je ook geen flauw idee van wat de mensen daarbuiten van je denken.”

De ‘mensen daarbuiten’ konden de aanpak van Bart, militair van beroep, duidelijk appreciëren. Hij wist de meeste stemmen te verzamelen. “Ik heb van bij het begin besloten om het spel eerlijk te spelen, dat is mijn kracht geweest. Mijn motto is: ‘een woord is een woord’. Als ik iets zeg, dan houd ik me daar ook aan”, klinkt het. “Ik wou niet tot in de finale geraken door te liegen of om te kopen, neen, het is me op een andere manier gelukt. En daar ben ik best fier op. Ik voel me goed.”

Huis in Spanje

Na een korte nacht in Amsterdam, rijdt Bart straks naar huis. “Eindelijk bijpraten met mijn vrouw, dochter en zoon. We hebben wel wat schade in te halen, ik ben drie maand weggeweest.” Wat er op de planning staat? “Rijlessen geven aan mijn zeventienjarige dochter. Terwijl ik in het huis zat, heeft ze haar theoretisch rijexamen gehaald.”

De winnaar van Big Brother keert niet met lege handen naar huis, integendeel: in de prijzenpot zit maar liefst 73.388 euro. Bart heeft alvast een plan. “Ik zou graag een huisje in Spanje kopen, dat is toch echt wel een doel. Een buitenverblijf in de zon. Maar we zullen eerst zien hoeveel we aan de staat moeten geven, en wat er dan nog van overblijft. (lacht)”

Bart heeft het spel gewonnen van Jolien (29) uit Hoeselt en Jason (20) — © Play4

Bart heeft het spel gewonnen van Jolien (29) uit Hoeselt en Jason (20) uit het Nederlandse Beverwijk, dat maakt hem de eerste Vlaming die de coproductie van Big Brother wint. Vooral met Jason had Bart een goede klik. “Dat heb ik een aantal weken geleden gevoeld, toen ofwel ik, Jason of Michelangelo het huis zouden moeten verlaten. Toen was het toch even slikken. Maar het is dan zaak om zo snel mogelijk de knoop om te draaien en verder te spelen.” Dat is kennelijk gelukt.