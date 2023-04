Jongen (4) verdwaalt, maar wordt teruggevonden dankzij geblaf van hond die niet van zijn zijde wijkt

Een vierjarig jongetje is dinsdag samen met zijn hond thuis weggeslopen om te gaan wandelen in het Amerikaanse New Jersey. Van zodra de moeder dat doorhad, gaf ze hem als vermist op en begon een heuse zoektocht naar het duo. Er werd vermoed dat hij verloren was gelopen in een bos niet ver van huis. En het gevoel van de agenten klopte: ze vonden de kleuter er een uur later terug dankzij het geblaf van de hond. De jongen en zijn trouwe viervoeter konden niet veel later samen gezond en wel terug naar huis gebracht worden.