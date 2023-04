CEO Jumbo over toekomst van Jumbo-Visma: “Wout van Aert is geweldig uithangbord, dus vanuit Belgisch perspectief zouden we niet moeten stoppen met sponsoring”

De CEO van Jumbo probeert alvast om de gemoederen te bedaren. “We hebben aangegeven richting de ploeg dat we binnen Jumbo enkele dingen aan het heroverwegen zijn”, stelt hij. “We zijn superblij met het sponsorschap, het beste team dat er rondfietst. Maar we hebben ook andere sponsorships, onder meer met Max Verstappen en het schaatsteam. Telkens gaat het om de absolute top. Maar sponsoring heeft een bepaalde levenscyclus. Op een gegeven moment moet je zeggen: “We hebben het allerhoogste niveau gehaald, maar hoe kijken we nu uit naar het vervolg?”. Binnen Jumbo en de huidige maatschappelijke context is het belangrijk om te bekijken hoe we onze gelden het beste investeren.”

De vraag is dus of topsport sponsoren nog onderdeel van die investeringen is. “Het gaat niet enkel over Jumbo-Visma, maar ook in de breedte. Dat hebben we aangegeven. We zeggen dus ook niet dat we stoppen. Sterker nog: ik ben zo nauw betrokken bij het wielerteam dat ik me niet kan voorstellen dat we dat gaan loslaten. De vraag is wel: hoeft dat per se als hoofdsponsor? Misschien kunnen we die rol op een andere manier invullen. Er is nog niets definitief besloten en we zitten in een constructief overleg.”

© BELGA

Uitstekend marketingplatform

De Belgische markt openbreken met Wout van Aert als boegbeeld: dat gaat toch net iets vlotter. “In die zin heeft het sponsorschap in België nog net iets meer waarde dan in Nederland. Daar hebben we een stevige marktpositie, terwijl we in België nog steeds aan het strijden zijn voor ons plaatsje. We hebben dertig winkels, en daarvoor is Van Aert natuurlijk een fantastisch icoon. Vanuit de Belgische markt geredeneerd, zouden we dus zeker niet moeten stoppen. Een geweldig uithangbord van onze winkels in België.”

Van Veen is wel zeker: wielrennen is nog steeds een uitstekend marketingplatform. “Absoluut. Het mooie aan wielrennen is dat fans niet tégen een bepaald team zijn, terwijl voetbal wat meer polariseert. We sponsoren bijvoorbeeld PSV, maar daar worden fans die winkelen in Amsterdam en Rotterdam natuurlijk niet wild van. Wielrennen heeft wat dat betreft een mooie toekomst. Het belangrijkste is winnen met dit team. Ik win liever met een Deen de Tour de France dan dat ik met een Nederlander tiende wordt.”