Stormy Daniels vreest voor haar veiligheid nu Trump vervolgd wordt: “Wat het ook wordt, er zullen doden vallen”

Ze is euforisch en trots dat Donald Trump vervolgd wordt in de zaak waar zij centraal in staat, maar helemaal gerust is pornoster Stormy Daniels nu niet. Wel integendeel: ze vreest voor haar veiligheid, zo zegt ze in een interview. “Hoe dit ook uitdraait, er gaan doden vallen.”

Een historische week was het, want voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis wordt een gewezen president vervolgd door het gerecht. Alles draait rond het zwijggeld dat Donald Trump zijn advocaat liet betalen aan pornoactrice Stormy Daniels om stil te houden dat de twee een affaire gehad zouden hebben. Of, zoals Daniels beweert, “de slechtste seks ooit”. Met zwijggeld betalen is niets wettelijk verkeerd, maar het stond niet correct in de boekhouding van de gewezen president en het werd betaald tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen die hij uiteindelijk zou winnen van Hillary Clinton.

Stormy Daniels schreef vrijdag op Twitter al erg blij te zijn met de vervolging, en herhaalt dat nu in een interview met The sunday times. “Dit is monumentaal en episch, ik ben trots. Trump is niet langer onaantastbaar. Een persoon met macht moet de wet ook volgen. Wat je job ook is of wat je bankrekening ook zegt, je moet verantwoording afleggen voor de dingen die je doet.”

Ze noemt de vervolging wel “bitterzoet”. “Hij heeft nog zoveel ergere dingen gedaan waarvoor hij al vroeger vervolgd had moeten worden. Ik besef hoe gek dit is, omdat ik een pornoster ben. Maar tegelijk is het ook poëtisch: this p*ssy grabbed back.”

Bang

In het interview deelt ze ook de andere kant van de zaak. Want ze is niet alleen trots en blij, ze vreest ook dat de vervolging van Trump ernstige gevolgen zal hebben in de Amerikaanse samenleving. “Dit gaat mensen blijven verdelen en hen ertoe brengen om de wapens op te nemen. Hij is al eens weggekomen met het aanzetten tot rellen en dood en vernieling te zaaien. Hoe deze rechtszaak ook uitdraait, ze zal geweld veroorzaken en er gaan gewonden en doden vallen. Gelukkig kan hier ook veel goeds uitkomen. Maar helaas ook veel slechts.”

Daniels, die in het dagelijkse leven Stephanie Clifford heet, ontving naar eigen zeggen al meerdere bedreigingen. “Op sociale media, via mail, via de telefoon. Voor het eerst ben ik echt bang. Een deel van mij aarzelt om dat te zeggen, want ik wil de haaien die op bloed azen niet nog aanmoedigen. Het is vooral angstaanjagend omdat Trump zelf aanzet tot geweld en het aanmoedigt.”

Van de ex-president zegt ze niet bang te zijn. “Het land is verdeeld en mensen zijn wanhopiger. Van hem of de regering ben ik niet bang, maar er is maar één gekke aanhanger nodig die denkt dat hij het werk van God doet of de democratie beschermt...” Ook de confrontatie met Trump in de rechtbank boezemt haar geen angst in. “Ik heb hem naakt gezien. Hoe kan hij akeliger zijn met kleren aan?”