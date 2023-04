Junta in Burkina Faso zet Franse journalisten het land uit

In Burkina Faso is een militair bewind aan de macht na twee staatsgrepen in 2022. Tegelijk zijn jihadistische aanslagen er schering en inslag. Temidden van de toenemende negatieve sentimenten tegen de voormalige kolonisator, zijn er geruchten dat de Russische Wagner-militie actief is in het land - wat weliswaar door het regime ontkend wordt.

De veiligheidsdiensten in Ouagadougou sommeerden de twee journalisten vrijdag. Ze moesten het land binnen de 24 uur verlaten.

Executie

Libération schrijft dat de publicatie op 27 maart van een onderzoek naar een video waarin kinderen en jongeren in een militaire kazerne geëxecuteerd werden niet goed is gevallen bij de junta. Minstens één soldaat was verantwoordelijk voor de executie.

“De regering veroordeelt stellig deze manipulaties onder het mom van journalistiek om het imago te besmeuren van ‘het land van de integere mensen’ (de betekenis van ‘Burkina Faso’, nvdr)”, schreef de woordvoerder van de regering in Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, na de publicatie van het onderzoek. Hij stelde dat het leger zich strikt houdt aan het internationaal humanitair recht.

Begin december weerde de regerende junta al de Franse radiozender Radio France Internationale (RFI). Die had een interview met de lokale leider van terreurgroep Al-Qaida uitgezonden.