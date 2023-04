De hoopvolle prestaties en het vlotte puntengewin van de laatste weken deden Alken dromen van een verrassing tegen Zepperen-Brustem, maar dat was toch iets te hoog gegrepen. Vooral in het aanvallende compartiment was het verschil aan kwaliteit tussen de leider en de degradatiekandidaat erg groot. 0-4 zijn wel te zware cijfers voor een verdienstelijk Alken.