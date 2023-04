De start in de Ronde van Vlaanderen in Brugge is nabij, maar wat denken de hoofdrolspelers over hun nakende wedstrijd over zes kasseistroken en negentien hellingen?

Tadej Pogačar: “Eerste sleutelmoment op de Oude Kwaremont”

“Het is mijn eerste keer hier in Brugge. Ik heb enkel maar de film gezien,” lacht de Sloveense topfavoriet. “Het is een unieke ervaring met al dat volk. Dat analisten zeggen dat ik alleen moet aankomen? Dat zou ideaal zijn, ja. Maar niet eenvoudig. Het eerste sleutelmoment wordt de eerste passage over de Oude Kwaremont. Vanaf dan moet je constant vooraan zitten en goed opletten. Het weer is goed, zonder regen. Perfect om te koersen. Ik hoop dat ik niet moet wandelen op de Koppenberg, zoals tijdens de verkenning deze week.”

Pogačar is “degelijk in vorm”, gooit hij er een stevig eufemisme uit. “Ik heb betere benen nog dan die twee andere topfavorieten. Dat is verschrikkelijk lastig. Dat ik populair ben in Vlaanderen? Koers is hier waanzinnig populair, dus dat is wel cool.”

Wout van Aert: “Pogačar en Van der Poel bergop net iets sterker”

Dé man voor de Ronde. “Maar ik ben ontspannen. Het is genieten van wat zich hier in Brugge afspeelt. Ik heb weinig gelezen, maar ik heb al genoeg gehoord dat ik vandaag topfavoriet ben en dat het misschien wel moét. Dit is het grote doel, dus hopelijk halen we het binnen. Pogačar en Mathieu van der Poel zijn bergop misschien net iets sterker bergop, maar ik heb een sterkere ploeg bij. Genieten ga ik zeker doen.”

Mathieu van der Poel: “Kan iets meer gokken”

“Of ik een plan heb? Niet echt. Zeker vandaag valt er geen plan te maken. Heel veel ploegen gaan op rare plaatsen aanvallen. Daar moeten we op voorbereid zijn. Ik kies mijn moment in de wedstrijd wel. De wind staat lastig, waardoor de optie bestaat dat teams de koers vroeg willen openbreken. Eenmaal in de heuvelfase zitten er geen lange rechte stukken meer om dat zo te controleren. Het is een lange wedstrijd om te dragen. Quinten Hermans is er niet bij omdat hij andere doelen heeft later dit seizoen, maar het is spijtig dat hij er niet bij is. Dat ik al twee keer won, geeft me misschien iets meer gemoedsrust. Ik kan iets meer gokken.”

Stefan Küng: “Je moet in de Ronde je eigen geluk afdwingen”

“Ik heb de Ronde al enkele keren gereden, dus ik ben behoorlijk op mijn gemak. Het is kwestie van zo lang mogelijk kalm te blijven in deze wedstrijd. Het wordt een lange en zware dag. De atmosfeer is heerlijk, Brugge is een prachtige stad. Ik ben blij dat ik hier ben, met al dat volk. Op de Oude Kwaremont zal het ook ongelooflijk zijn. Mijn raceplan? Iedereen zegt dat we moeten anticiperen op die grote drie. Maar iederéén wil dat dan ook proberen, dus je moet de beste zijn in die groep renners om een kans te maken. In de Ronde moet je je eigen geluk mee afdwingen.”

Michael Matthews: “Nog niet honderd procent”

“Ik ben klaar voor de strijd, maar ik ben niet honderd procent,” aldus de Australiër die z’n vrouw meebracht naar Vlaanderen. “Ik miste Milaan-Sanremo door een covidbesmetting, dus ik ben nog op de terugweg. Anticiperen wordt het modewoord vandaag, maar je moet vooral hopen dat er een ploegmaat van die drie grote mannen meerijdt. Dan gaan zij niet achtervolgen. Ik gok op Tadej Pogacar met een solo vandaag. De sfeer is hier geweldig: ik heb al vlinders in de buik.

Oliver Naesen: “Cosnefroy moet al ergens op de Berendries proberen”

De Oost-Vlaming bracht een “vuil bacterieke” mee naar Brugge. “Het is afwachten of het eruit is. In de Ronde ga je toch dieper dan in gelijk welke andere race. Het is simpel: niemand kan mee met de Grote Drie. Als je voor de Koppenberg in een goeie positie zit, moet je zeker proberen anticiperen. Onze kopman Benoît Cosnefroy zal misschien vroeg aangaan, ergens op de Berendries bijvoorbeeld. Dat Sep Vanmarcke derde wordt in Gent-Wevelgem, gaf mij en vele anderen in het peloton ook goede moed.”

Sep Vanmarcke: “Podiumplaats in Gent-Wevelgem gaf veel vertrouwen”

Voor veteraan Vanmarcke blijft elke Ronde van Vlaanderen speciaal. “De mensen zijn heel enthousiast. Iedereen komt buiten vandaag. Ik had een heel goede uitslag in Gent-Wevelgem en de conditie zit al het hele voorjaar goed. Die podiumplaats geeft bijzonder veel vertrouwen. Ik word iets ouder, dus ik ben realistisch. Die derde plaats betekent niet dat ik vandaag ook podium rij.”

Dylan Teuns opent kasseiseizoen in de Ronde

De Limburger start zijn seizoen in de kasseiklassiekers in de Ronde. “Het is het mooiste toch? Vlaanderens Mooiste! Ik heb een langer programma, want ik wil top zijn in Luik-Bastenaken-Luik. Ik heb het ooit eens gecombineerd met die kasseiklassiekers, maar toen was ik in Luik uitgeblust. Het lastigste is dat je niet kan inschatten hoe goed je bent tegenover de tegenstand. Hoe het dit jaar wordt? Dat weten we straks (lacht).”

Jarige Biniam Girmay debuteert in Vlaanderens Mooiste

De Eritreëer was een sensatie vorig voorjaar, maar moet momenteel nog zijn beste vorm vinden. “Ik ben blij dat ik mijn debuut kan maken. Ik heb nog nooit zoveel volk gezien voor een koers. De vorm is goed, en ik ben tevreden dat het weer oké is. Het plan? Vooraan zitten! Niet eenvoudig in deze wedstrijd, maar ik wil hier ook van genieten. Timing is cruciaal, net als niet opgeven.”

