Kim Mestdagh wint Coppa Italia versus Antonia Delaere

De eindfase van de Coppa Italia ging in Campobasso door. In de halve finale leidde Kim Mestdagh vrijdag met 10 punten Schio nog mee naar een 88-61 zege tegen Sassari. In de finale kwam ze niet in actie. In Italië mogen slechts vier buitenlanders in de selectie zitten. Door een rotatiesysteem kwam Kim Mestdagh bij de Italiaanse kampioen dus in de finale niet aan spelen toe. Antonia Delaere tekende bij Venetië voor 9 punten, 6 rebounds en 5 assists. Schio won in de finale uiteindelijk met 73-62 van Venetië en realiseerde een veertiende Coppa in de clubgeschiedenies. Op 14 en 16 april neemt Schio deel aan de Euroleague Women in het Tsjeschische Praag. Kim Mestdagh ontmoet in de halve finale opnieuw een landgenote. Schio kampt tegen het Turkse Fenerbahce Istanbul en met Emma Meesseman voor een stek in de finale.Belgian Cat Serena-Lynn in finale Copa de la Reina In de Copa de la Reina in Zaragoza heeft Belgian Cat Serena-Lynn Geldof zich geplaatst voor de finale. In de halve finale won Geldof (4 rebounds, 1 assist) met Zaragoza met 74-59 van Valencia. In de finale neemt Zaragoza het vandaag op tegen Avenida Salamanca. In de kwartfinale verloren een sterk spelend duo Billie Massey (20 punten, 4 rebounds) en Becky Massey (8 punten, 6 rebounds, 4 assists) met Estudiantes Madrid met 69-56 van Valencia.