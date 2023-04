België zoekt deal met Nederland om Kris Peeters te laten aanblijven bij Europese Investeringsbank

België en Nederland leveren om de drie jaar afwisselend een van de acht EIB-vicevoorzitters. Peeters trad begin 2021 aan nadat de Belgische stoel door de aanslepende regeringsonderhandelingen maandenlang leeg was gebleven, tot grote ergernis van Den Haag. Het mandaat van Peeters loopt normaal gesproken in januari 2024 af, maar de 60-jarige christendemocraat zou dus graag nog even voortdoen.

Achter de schermen heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan Nederland gevraagd of zijn partijgenoot nog een halfjaar langer mag aanblijven. Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024 zou een Belg als vicevoorzitter goed van pas komen, klinkt het. Het is aan de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag om daar al dan niet mee in te stemmen. In ruil zou de Nederlandse opvolger van Peeters nadien ook een half jaar langer mogen aanblijven.

“Als de Belgische regering dat wil en het mogelijk is, ben ik natuurlijk bereid om verder te doen”, zegt Peeters.Bij andere regeringspartijen valt te horen dat Peeters “zijn job goed doet”. De EIB verstrekt leningen waarmee de doelstellingen van de Europese Unie moeten worden gerealiseerd.