Drie Britse mannen in gevangenschap van Taliban in Afghanistan

Een van hen zou een “gevaarlijke toerist” zijn die naar het land is teruggekeerd nadat hij twee jaar geleden door het Britse leger was geëvacueerd toen de Taliban aan de macht kwamen in het land. Het gaat om de 23-jarige Miles Routledge. De 53-jarige Kevin Cornwell is dan weer een arts die als vrijwilliger in Afghanistan was. De derde man zou een hotel voor hulpverleners in Kaboel gerund hebben.

De twee laatste mannen zouden al sinds januari door de geheime politie van de Taliban vastgehouden worden. Cornwell, uit Middlesbrough afkomstig, werd opgepakt toen agenten een raid uitvoerden in zijn hotelkamer. Ze beschuldigden hem er toen van een illegaal vuurwapen te hebben, hoewel hij daar volgens zijn familie een vergunning voor heeft. De andere opgepakte zou de manager van zijn hotel zijn, en diezelfde dag opgepakt zijn. Hoelang de andere man al in gevangenschap zit, is niet duidelijk.

Goede gezondheid

Presidium Network, een ngo die twee van de drie mannen bijstaat, zegt dat ze in goede gezondheid verkeren en goed behandeld worden. “We hebben geen reden om aan te nemen dat ze slecht zijn behandeld, zoals marteling, en ons is verteld dat hun toestand zo goed is al in dergelijke omstandigheden kan worden verwacht”, verklaart Scott Richards van de ngo. Nog volgens Richards is er “geen betekenisvol contact” tussen de Britse autoriteiten en de twee mannen die de ngo bijstaat.

“We werken hard aan consulair contact met Britse onderdanen die in Afghanistan worden vastgehouden en we ondersteunen families”, reageert de Britse overheidsorganisatie FCDO. Die blijft alle reizen naar Afghanistan afraden vanwege de veiligheidsrisico’s.