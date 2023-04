Ex-wereldkampioen zwaargewichten Anthony Joshua wint bij comeback

Anthony Joshua, voormalig wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten, heeft zaterdagavond in de O2 Arena in Londen de Amerikaan Jermaine Franklin verslagen op punten.

Het was voor de Brit zijn eerste kamp sinds augustus vorig jaar. Hij verloor toen voor de tweede keer op rij van de Oekraïner Oleksandr Usyk.

Joshua kreeg na twaalf ronden drie keer het voordeel in de punten: 118-111, 117-111 en 117-111. Hij behaalde zo zijn 25e professionele zege (tegen drie nederlagen), de eerste sinds eind 2020.

Het is nu afwachten of de 33-jarige Joshua, die twee periodes wereldkampioen bij de zwaargewichten (IBF, IBO, WBA en WBO) was, in de ring zal treden tegen zijn landgenoot en regerend WBC-kampioen Tyson Fury. Er wordt al lang uitgekeken naar die “Battle of Britain”.

“De bal ligt in Fury’s kamp”, zei Anthony Joshua. “Ik zou het een eer vinden te kunnen vechten voor de WBC-titel. We spraken vroeger al met elkaar en hopelijk kunnen we dit blijven doen. We worden er niet jonger op.”

