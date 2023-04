Summer McIntosh (16) zwemt op 400m wisselslag tweede wereldrecord in handvol dagen

De Canadese zwemsensatie Summer McIntosh heeft zaterdag op een meeting in eigen land in Toronto het wereldrecord op de 400 meter wisselslag verbeterd. Vijf dagen geleden lukte de zestienjarige al een nieuwe besttijd op de 400 meter vrije slag.

McIntosh tikte tijdens de Canadese selecties voor het WK in Fukuoka (14 - 30 juli) aan in 4:25.87. Daarmee dook ze 49 honderdsten onder het vorige record van de Hongaarse Katinka Hosszu (4:26.36). Dat stond sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio op de tabellen.

Dinsdag verbeterde McIntosh al het wereldrecord op de 400 meter vrije slag. Met 3:56.08 onttroonde ze toen de Australische Ariarne Titmus (3:56.40).

De Canadese tiener is ondanks haar jonge leeftijd regerend wereldkampioene op de 400 meter wisselslag en de 200 meter vlinderslag. Op de 400 meter vrije slag moest ze vorig jaar op het WK in Boedapest alleen de Amerikaanse Katie Ledecky voor zich dulden. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio eindigde McIntosh als veertienjarige net naast het podium van de 400m vrij.