Lotto Volley League: Gent verslaat Menen

Gent heeft zaterdag op de zesde speeldag in de Champion play-offs van de Lotto Volley League Menen met 3-2 verslagen. De setstanden waren 22-25, 25-15, 16-25, 25-22 en 15-9.

Morgen/zondag (18 uur) ontvangt Haasrode Leuven leider Maaseik. De wedstrijd tussen Aalst en Roeselare is pas op 19 april voorzien. De West-Vlamingen bereiden zich momenteel voor op de terugwedstrijd van de finale van de CEV Cup, komende woensdag in eigen zaal tegen Modena. Roeselare won de heenwedstrijd afgelopen week bij de Italiaanse topclub met 0-3 en kan de titel dus ruiken.

In de stand staat Maaseik (18 punten) aan kop, voor Roeselare (17). Gent (12) is derde. Haasrode Leuven (7), Menen (5) en Aalst (4) sluiten de rij.

In de Champion play-offs nemen de zes beste teams na afloop van de reguliere competitie het tegen elkaar op in heen- en terugwedstrijden. De top twee van de Champion play-offs stoot door naar de Champion Final. De ploeg die daarin als eerste drie wedstrijden kan winnen is Belgisch kampioen. De nummers drie en vier verzekeren zich rechtstreeks van een Europees ticket. De vijfde en zesde spelen met de winnaar en runner-up van de Challenge play-offs nog om een Europees ticket. Borgworm, Achel en Guibertin werken die Challenge play-offs af.