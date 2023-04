Petra Kvitova houdt Elena Rybakina van Sunshine Double en steekt eindzege op zak in Miami

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Petra Kvitova (WTA 12) heeft het WTA 1.000-toernooi in Miami (hard/8,8 miljoen dollar) op haar naam geschreven. De Tsjechische versloeg zaterdag in de finale de Kazachse Elena Rybakina (WTA 7), die mikte op de Sunshine Double, in twee sets: 7-6 (16/14) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 42 minuten.

De 33-jarige Kvitova, het vijftiende reekshoofd in Miami, verovert haar dertigste WTA-titel. Vorig jaar was ze eenmaal, in Eastbourne, de beste.

De 23-jarige Rybakina won eerder deze maand de titel in Indian Wells en wilde dus de Sunshine Double binnenrijven, opeenvolgende titels in Indian Wells en Miami. Alleen Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) en huidig nummer 1 van de wereld Iga Swiatek (2022) slaagden daar al in. Maar de Kazachse kon zich dus niet aan deze lijst toevoegen.

Rybakina won tot dusver vier titels, met als uitschieter haar eindzege vorig jaar op Wimbledon. Begin dit seizoen speelde de Kazachse op de Australian Open haar tweede grandslamfinale maar die verloor ze van Aryna Sabalenka.