Mark Van Bommel ziet Telenet Giants Antwerp in Heroes Den Bosch een vijfde zege op een rij in Elite Gold boeken

Wat een prestatie van Telenet Giants Antwerp! De Sinjoren zagen in het eerste kwart de Amerikaanse guard en sterkhouder Desonta Bradford definitief met een kuitblessure. Ondanks deze opdoffer panikeerden de Giants niet en ging het met weer een ijzersterke defense naar een 65-70 overwinning. Meteen 5 op 5 voor Telenet Giants Antwerp na de heenronde van Elite Gold in de BetFirst BNXT. De Sinjoren blijven dan ook leider. Spirou Charleroi verloor met 86-66 in ZZ Leiden. Zondag trekt Oostende naar Groningen en Kangoeroes Mechelen naar Aris Leeuwarden.

Mark Van Bommel, de Nederlandse coach van Royal Antwerp FC, woonde in de Maaspoort in Den Bosch de partij tussen Heroes Den Bosch en Telenet Giants Antwerp bij. De trainer van de “Great Old” zag de Giants de studieronde lichtjes domineren: 5-6 en 7-10. Na ongeveer zes minuten in het eerste kwart viel Desonta Bradford met een kuitblessure. De Amerikaanse guard is één van de keyplayers van Telenet Giants Antwerp en zijn uitvallen deed uiteraard pijn. Heroes Den Bosch profiteerde maximaal, pakte met een 11-0 tussenspurt uit en had na het eerste kwart een 18-11 bonus op zak.

Telenet Giants Antwerp was in het tweede schuifje op zoek naar een reactie, maar had het moeilijk. Met Ferdinand Zylka, een ijverige Brandon Anderson en het duo Roby Rogiers en Thijs De Ridder wonnen de Antwerpenaars wel nipt het tweede kwart (22-23). De tussenstand ging het dan ook na 34-23 naar 38-33 en een 40-34 tussenstand halfweg.

De Giants kwamen scherp uit de kleedkamer. De defense was strak en dat was de sleutel tot een succesvolle remonte. Thijs De Ridder plukte rebounds en scoorde en bommen van Ferdinand Zylka ging het na 44-42 naar een 48-49 Antwerpse voorsprong. Ivan Marinkovic lukte in het slot van het derde kwart een opportunistische 2 op 2 in the paint zodat de Giants het slotkwart begonnen met een 51-55 tussenstand. De Giants bleven in het slotkwart, ondanks een sterke Thomas Van der Mars (ex-Okapi Aalst) en driepunters van Vemers Kohs, lichtjes domineren. Heroes Den Bosch kwam na 51-56 aanklampen naar 62-64. Brandon Anderson (16 punten, 8 assists), de weer met een double-double uitpakkende Thijs De Ridder (10 punten, 15 rebounds) en ook een belangrijke bom van Reggie Upshaw (9 punten, 9 rebounds) zorgden na een helse slotfase voor de verdiende Antwerpse zege on the road.

Heroes Den Bosch-Telenet Giants Antwerp 65-70

Kwarts: 18-11, 22-23, 11-21, 14-15

Heroes Den Bosch: Thomas 5 , Van Vliet 9, Grantsaan 0, Naar 8, Kohs 12, Helfrich 0, Webster 5, Van Van der Mars 10, Ndow 8, Price 6, Kok 2

Telenet Giants Antwerp: Anderson 16, Smout 5, Bradford 0, De Ridder 10, Zylka 13, Marinkovic 6, Rogiers,6 Mwema 3, Upshaw 3