Slaptickgoal en een uppercut na 20 minuten: Standard behoudt waterkansje op PO1 na zege in Oostende

Met een 1-3 overwinning in Oostende heeft Standard zich nog wat steviger in de top acht genesteld. Aan drie doelpunten in de eerste twintig minuten hadden de Rouches genoeg om de thuisploeg nog wat dieper in het degradatiemoeras te duwen en zelf een waterkansje te behouden op de top vier.

“Nog twee keer winnen om zeker te zijn van de top acht”. De woorden van Ronny Deila in de aanloop naar de wedstrijd tegen Oostende maakten al duidelijk dat ze in Luik de hoop op de top vier hadden opgegeven. Zo snel mogelijk het ticket voor de Europe Play-offs verzekeren, dat was het doel waarmee de Rouches aan de eindsprint van de reguliere competitie begonnen.

Ook voor KV Oostende was de opdracht duidelijk. De Kustboys hadden nog vier wedstrijden om hun vel te redden in de Jupiler Pro League, anders dreigde na negen mooie jaren een terugkeer naar het vagevuur van het Belgisch voetbal: de Challenger Pro League.

Flaterende HubertDat schrikbeeld moet verlammend gewerkt hebben voor de ploeg van Dominik Thalhammer, want na amper twintig minuten keek de thuisploeg al tegen een 0-3 achterstand aan. Met ex-Standarddoelman Guillaume Hubert in een ongelukkige hoofdrol. Na acht minuten verkeek de doelman zich op een simpele plukbal van Ohio. Barac maakte het slapstickdoelpunt compleet door de bal net voor de lijn nog in zijn eigen doel te koppen (0-1).

© BELGA

Standard duwde door en verdubbelde zijn voorsprong drie minuten later. Alzate stuurde Ohio diep, de Nederlandse spits werd weinig in de weg gelegd door Rodin en kruiste de bal simpel voorbij Hubert in de verste hoek. Oostende hing dan al in de touwen en incasseerde in de 19e minuut de finale uppercut. Op een hoekschop van Dønnum verlengde Hornby de bal tot bij de tweede paal, Fossey had hem maar voor het binnenlopen (0-3).

Standard leek op weg naar een monsterscore, maar nam na het derde doelpunt toch wat gas terug. KVO profiteerde en knokte zich toch een beetje in de wedstrijd. Pogingen van Sakamoto en McGeehan konden Bodart niet verontrusten, maar op een volley van Arase moest de Luikse doelman zich vijf minuten voor de pauze toch gewonnen geven (1-3).

Rood voor Urhoghide

KVO putte duidelijk moed uit die treffer en begon snedig aan de tweede helft. Na een klein kwartiertje kon de hoop alweer worden opgeborgen toen Urhoghide Zinckernagel torpedeerde en een terechte rode kaart onder de neus geduwd kreeg door scheidsrechter Van Damme. In het vervolg van de tweede helft probeerde KVO nog wel op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar was het Standard dat nog een aantal keer dicht bij een vierde doelpunt kwam. De ingevallen Perica faalde echter in de afwerking en een late goal van Davida werd nog afgekeurd voor buitenspel.

© BELGA

Door de zege springt Standard voorlopig over Club Brugge en Westerlo naar de vijfde plaats (49 punten) op ruime afstand van AA Gent (54 punten). De Rouches blijven met nog drie wedstrijden te gaan wel nog een waterkansje behouden op de top vier. KV Oostende moet hopen dat Eupen morgen geen punten pakt thuis tegen Anderlecht om uitzicht te houden op de veilige vijftiende plaats.

KV OOSTENDE 1-3 STANDARD

KV Oostende: Hubert - Arase (46‘ D’Arpino), Urhoghide, Rodin, Barac (86’ Bätzner), Ndicka - McGeehan (86‘ Tanghe), Dewaele (46’ Atanga), Sakamoto - Ambrose (78‘ Berte), Hornby.

Standard: Bodart - Dussenne, Bokadi, Laifis - Fossey (69‘ Melegoni), Cimirot, Alzate, Dønnum - Balikwisha (86’ Canak), Zinckernagel (91‘ Davida) - Ohio (69’ Perica).

Doelpunten: 8‘ Barac (owngoal) 0-1, 11’ Ohio (Alzate) 0-2, 19‘ Fossey 0-3, 40’ Arase (Ndicka) 1-3.

Gele kaarten: 11‘ McGeehan, 45’ Dewaele, 93‘ Ndicka, 93’ Canak

Rode kaarten: 59‘ Urhoghide (gevaarlijke tackle)

Scheidsrechter: Van Damme