Beringen

Anne-Sophie (19) uit Beverlo is een studente interieurdesign aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Ze is ongeneeslijk ziek, maar wil haar verhaal delen om anderen te inspireren. Haar boodschap is in de eerste plaats gericht naar jongeren: “Als je kansen ziet, pak die dan. Als je een passie hebt, doe daar iets mee, want er zijn mensen die de kans niet meer hebben.”