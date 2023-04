Wat een stunt: Mike De Decker verkoopt wereldkampioen Michael Smith een pandoering op International Darts Open

Onze landgenoot had zich in eerste instantie niet kunnen plaatsen voor de Duitse manche van de European Tour, maar hij profiteerde van enkele afzeggingen en zakte in extremis af naar Riesa. In de eerste ronde klopte hij Callan Rydz (PDC 24), waarna een clash met ‘Bully Boy’ wachtte.

De Decker mocht als eerste beginnen en behield zijn worp. Daarna ging hij via een veertiendarter door de darts van Smith, waarna het zelfs 3-0 werd. Smith sloeg even terug, maar De Decker bleef kansen kregen en beantwoordde elke goeie worp van de wereldkampioen met een eigen +100 worp. Wat uiteindelijk resulteerde in een 6-1 zege. De Decker kwam tot een gemiddelde van 91.42 en lukte 6 op 18 dubbels, tegenover 92.64 en 1 op 4 voor de Engelsman.

“Ik verwachtte een moeilijkere match dan dit”, aldus De Decker na afloop. “Michael speelde soms heel goed en dan weer minder, maar ik pakte gewoon mijn kansen. Alles is goed! Ik heb tegenwoordig mijn zenuwen beter onder controle ook. En nu, Gerwyn Price? Bedankt om me eraan te herinneren dat ik nog nooit won van hem, maar ik zal sowieso op m’n best moeten zijn.”

Voor de andere Belgen eindigde de International Darts Open in de tweede ronde. Mario Vandenbogaerde verloor met 6-2 van Nathan Aspinall, de nummer 10 van de wereld. Brian Raman moest het met 6-4 afleggen tegen Jonny Clayton (PDC 7) en Dimitri Van den Bergh ging met 6-1 onderuit tegen het Duitse toptalent Niko Springer.

