Ladies Volley Limburg verliest ook van Antwerp en blijft met lege handen achter

Nul op negen. Dat is de magere balans van LVL halfweg de nacompetitie. Genk weerde zich zaterdagavond kranig tegen Antwerp en verzuimde in set drie op een 2-1-voorsprong te komen. Daarna brak de veer.

Terwijl de club achter de schermen een topploeg voor volgend seizoen op poten zet, blijft het voor de jonge LVL-garde in deze Challenge Play-Offs nog steeds zoeken naar puntengewin. Ook de derde poging liep op een sisser af.

Nochtans speelde Genk een vrij sterke wedstrijd. Na twee veelbelovende sets smeten beide teams zich volledig in set drie. Een collectief sterk Antwerp verdedigde sterk, Van de Perre zorgde in aanval regelmatig voor een mooi orgelpunt. Bij LVL werd Laura Meynckens vaak in stelling gebracht, Dekeyser was de ontdekking van de avond als gelegenheidsmidden en scoorde aan 50 procent. Uiteindelijk waren het de bezoeksters die de set aan boord trokken.

In set vier betaalde LVL, dat uiteraard laatste blijft in de poule, een nijpend gebrek aan wisselmogelijkheden cash. Een merkelijk frisser Antwerp stoomde door naar de 1-3-eindzege.

Met verplaatsingen naar Antwerp (08/04), Tchalou (12/04) en een thuismatch tegen Oostende (16/04) besluit LVL de komende twee weken een al bij al grijs seizoen.

(rkb )

Sets: 20-25, 25-23, 25-27, 13-25.

LVL: Meynckens 15, Wijers 16, Eyer 3, Krenicka 3, Goossens 10, Dekeyser 12. Libero: Lambrix. Kwam in: Dirix.

Antwerp: Van de Perre 17, Vandriessche 4, Ruysschaert 15, De Donder 3, Boonstra 21, Timmersmans 10. Libero: Van Peer. Kwamen in: Van Bouwel, Alaerts.