Brad Binder wint sprintrace, Alex Marquez vertrekt vanaf polepositie in GP van Argentinië

In Termas de Rio Hondo kende Binder een kanonstart in de sprintrace. Als 15e op de startgrid was hij al in de tweede ronde opgerukt naar de tweede plek. Binder haalde het uiteindelijk voor de Ducati-VR46-motoren van de Italianen Marco Bezzecchi en Luca Marini. De Italiaanse regerende wereldkampioen Francesco Bagnaia (Ducati) moest tevreden zijn met de zesde plaats. Na zijn zege vorige week in de eerste GP van het seizoen in Portugal behoudt Bagnaia de leiding in de WK-stand. De Spanjaard Maverick Vinales (Aprilia), zaterdag zevende, volgt op 13 punten.

De MotoGP introduceerde dit seizoen sprintraces. Bij elke Grote Prijs wordt op zaterdag een korte race gereden, die in afstand half zo lang is als de race op zondag. De eerste negen rijders verdienen WK-punten. De pole wordt bepaald in de kwalificaties, waarin Alex Marquez zaterdag de beste was. In de sprintrace finishte de Spanjaard als vijfde.

In de Moto2-klasse liet Barry Baltus (Kalex) de 12e tijd optekenen in de tweede kwalificatiesessie. De Spanjaard Alonso Lopez (Boscoscuro) veroverde de polepositie in 1:42.472. Baltus was 593 duizendsten van een seconde trager.