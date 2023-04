“Fris maar opdrogend met namiddag opklaringen vanuit het noorden”

Zondag begint de dag met veel lage wolken. Regionaal kan daaruit tijdelijk nog wat motregen vallen maar al snel verdwijnen de laatste druppeltjes richting Wallonië.Volgens de laatste berekeningen van diverse weermodellen zullen we wél nog overal in Limburg tot na het middaguur moeten wachten alvorens de zon erdoor komt.

De meest optimistische berekeningen laten het tussen 13 en 14 uur opklaren in het noorden van de provincie. Tegen 17 uur zou het dan in héél Limburg zonnig zijn. Meer pessimistische berekeningen laten dit proces een uur of twee trager verlopen.

De temperatuur bereikt een maximum rond 10°C maar de matige noordoostenwind zal het schraler doen aanvoelen.

In de nacht naar maandag zal het op de meeste plaatsen licht gaan vriezen. Het blijft dus helder met dan weinig wind.

