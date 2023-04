David Goffin verdedigt titel volgende week niet in Marokko

Eind februari had Goffin aangekondigd dat hij enkele weken zou moeten rusten vanwege knieproblemen. De 32-jarige Luikenaar had zich kort daarvoor geblesseerd op het toernooi van Marseille en besloot daarom af te zeggen voor de Masters 1000-toernooien van Indian Wells en Miami in de Verenigde Staten.

Eerder deze week kondigde Goffins manager aan dat de tennisser de fysieke trainingen had hervat en ook opnieuw op de court zou trainen, maar over zijn eventuele aantreden in Marrakech kon hij nog geen duidelijkheid scheppen. Maar de Grand Prix Hassan II komt dus te vroeg. De Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 21) is er volgende week het eerste reekshoofd.

Goffin dreigt door het forfait een heel aantal plaatsen te zakken op de wereldranglijst. Mogelijk viert hij zijn rentree op het gravel van het Masters 1.000 in Monte Carlo (9-16 april).