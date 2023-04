Europese basketbaliconen Nowitzki, Gasol en Parker treden toe tot Hall of Fame van de NBA

De Duitser Dirk Nowitzki, de Spanjaard Pau Gasol en de Fransman Tony Parker, drie van de beste Europese basketballers aller tijden, zullen toetreden tot de Hall of Fame van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Dat nieuws werd zaterdag bekendgemaakt. Ze zijn de eerste basketters van hun land die deze eer krijgen. De inhuldiging vindt plaats op 12 augustus in Springfield.

Nowitzki ontpopte zich tot de zesde beste schutter in de NBA-geschiedenis. Hij leidde de Mavericks bovendien naar hun enige titel in 2011. Gasol kroonde zich op zijn beurt tot kampioen met de LA Lakers in 2009 en 2010, in de rol van luitenant van Kobe Bryant. Verder werd hij ook wereldkampioen in 2006 en tot drie keer toe Europees kampioen (2009, 2011 en 2015). Parker, Europees kampioen met Frankrijk in 2013, sleepte vier titels (2003, 2005, 2007 en 2014) in de wacht met de Spurs. Bovendien was hij de eerste Europese MVP in een finale, in 2007.

© Getty Images via AFP

Ook Gregg Popovich en Becky Hamon behoren tot de geselecteerde namen. Popovich speelde vijf keer kampioen met San Antonio en is de coach met de meeste overwinningen in de NBA. Hamon, van 2014 tot 2021 assistent van eerstgenoemde, was zelfs de eerste vrouw die tijdelijk (korte interim) aan het roer stond bij een professioneel mannenteam.