De winnaar van ‘Big Brother’ is bekend: Bart mag geldpot mee naar huis nemen

Na 86 dagen is het zover: de winnaar van ‘Big Brother’ is bekend. Het is de 49-jarige Bart uit Itegem die het prijzengeld mee naar huis mag nemen.

Als iemand het gewend was voor een langere periode weg te zijn van huis, dan was het Bart wel. Als militair is hij wel vaker maanden niet thuis geweest. Met zijn 49 jaar was de Antwerpenaar al snel bij de oudste kandidaten van de groep, al had hij niet het gevoel echt ‘de oudere’ in de groep te zijn. “Ze zagen me eerder als een gelijke”, zei Bart kort voor de finale show. “Dat deed deugd.”

Geldpot

De verliezers zijn de Nederlander Jason en de Belgische Jolien. Zij lopen het prijzengeld mis, want het is Bart die nu met 73.388 euro naar huis mag.

De voorbije twee seizoenen werden telkens gewonnen door een Nederlander, deze keer is het dus andersom.

Bekijk hier alle hoogtepunten van Bart tijdens Big brother.