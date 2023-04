LIVE F1. Wint Max Verstappen voor het eerst in Australië?

Max Verstappen begint vanaf de poleposition aan de Grote Prijs van Australië Formule 1. De Maaseikenaar won nog nooit in Melbourne en zijn dichtste achtervolger in de WK-stand Sergio Perez start helemaal achteraan. Verstappen is er dus op gebrand om de derde race van het seizoen te winnen. Volg alle actie in Australië in onze liveblog.