Westerlo kan top vier nu wel vergeten: Charleroi komt in de toegevoegde tijd winnen in het Kuipje

In de eerste van vier cruciale duels in money time leed Westerlo in extremis een zure nederlaag. De Kemphanen zater al vroeg op rozen. Via twee snelle counters boog Charleroi die achterstand voor de rust om in voorsprong. Op enthousiasme leek Westerlo zich via een omgezette strafschop naar de gelijkmaker te knokken. Tot Badji die droom aan diggelen sloeg.

De thuisploeg kon voor het duel tegen Charleroi niet rekenen op de geschorste Maxim De Cuyper. Die keek, een beetje beteuterd, toe vanuit de tribune. Edisson Jordanov was zijn logische vervanger op de linksbackpositie. Thomas Van den Keybus keerde terug uit schorsing en kreeg de voorkeur op Dorgeles Nene. Jonas De Roeck moest helaas al vroeg in de wedstrijd sleutelen aan zijn elftal. Perdichizzi verliet hinkend het terrein met een blessure aan de bil en werd vervangen door Ravil Tagir. Bayo stak als eerste zijn neus aan het venster. Hij dook in de rug op van Roman Neustädter en Sinan Bolat reageerde attent. Aan de overkant toonde Westerlo minder genade. Lukas Van Eenoo zwiepte in zijn gekende stijl de bal voor doel en Mathias Fixelles kopte aan de tweede paal binnen. Superefficiënt heet dat dan: eerste kans en meteen bingo.

Geel voor Mazzu

Charleroi was niet van slag. Op een kopbal van Hosseinzadeh ging Bolat gezwind neer. De Japanner Matsuo waagde zijn kans, maar in zijn schot stak te weinig vernuft. Twee minuten later werd Matsuo getorpedeerd door Valentine Ozornwafor. Scheidsrechter Erik Lambrechts greep niet in. Nadat hij naar het VAR-scherm werd geroepen, hield hij de rode kaart op zak en bestrafte de Nigeriaan met (slechts) geel. De bezoekers bleven vooral op links dreigen en na een snelle counter rondde Bayo in de draai een voorzet van Tchatchoua af. Westerlo reageerde met een poging van Reynolds die voor de lijn werd gekeerd. In plaats van 2-1 werd het 1-2. Isaac Mbenza krulde de bal naar de tweede paal en Daan Heymans (ex-Westerlo) tikte de bal aan de rechterpaal binnen via het lichaam van Bolat. De Carolo’s kregen er geen genoeg van. Neustädter blokte diep in de eerste helft een gevaarlijke kans in extremis af en er was een uitstekende Tagir nodig om wat later verder onheil te voorkomen.

© BELGA

Net na het rustsignaal liepen de gemoederen in de catacomben hoog op. Scheidsrechter Lambrechts moest een boze Bolat tot de orde roepen en had eerder op slag van rust Felice Mazzu, die voortdurend stond te gesticuleren aan de zijlijn, al geel gegeven. De adrenaline dreef Westerlo in het begin van de tweede helft naar het doel van Hervé Koffi. Van den Keybus ging op wandel, Koffi greep gevat in en een schot van belofte-international Vaesen ging hoog over.

Tweede VAR-moment voor Lambrechts

Van den Keybus zette zich iets voorbij het uur nog eens door in de zestien meter en op het ogenblik dat hij wilde trappen, leek hij een tik tegen zijn linkerbeen te krijgen. Lambrechts wees meteen onverbiddelijk naar de stip. Tot hij opnieuw naar het scherm werd gesommeerd en terugkwam op zijn beslissing. De vermoeidheid eiste steeds meer zijn tol en vooral bij Charleroi staken voortdurend krampen de kop op. Of was het een gewiekste manier om het tempo uit de wedstrijd te halen? Tagir zette zelf een foutje recht met een tackle, de ingevallen Dorgeles Nene vergat aan de andere kant de trekker over te halen. Tchatchoua haalde in de 88ste minuut dezelfde Nene neer in de zone van de waarheid. Dit keer was er voor Lambrechts geen discussie mogelijk en legde hij de bal op de stip. Tuur Dierckx faalde niet. In de zes minuten tijd zat het venijn in de staart voor de thuisploeg. Invaller Badji haalde uit en zijn schot ging hoog in doel over Bolat. Westerlo lag uitgeteld in de touwen.