Behalve het gewicht kregen eigenaars ook informatie over technische aspecten en de wetgeving over caravans en campers op de openbare weg. — © Chris Nelis

GENK

Zaterdag is door de Federale Wegpolitie in Houthalen-Helchteren de eerste van een reeks infodagen over motorhomes en caravans opgestart. 68 eigenaars lieten hun voertuig controleren.