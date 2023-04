VIDEO. Veel pijnlijker wordt het niet: Dortmund-doelman zorgt voor vreselijke blunder in clash met rivaal Bayern

Bayern München wisselde tijdens de internationale break van coach en dus was de topper tegen Borussia Dortmund meteen de vuurdoop voor Thomas Tuchel. Bij rust leidde Der Rekordmeister echter al met 3-0, mede dankzij een enorme blunder van BVB-doelman Gregor Kobel. De Zwitser beoordeel een dieptepass van Dayot Upamecano volledig verkeerd, raakte niets anders dan lucht en zag de openingsgoal zomaar tegen de netten gaan. Pijnlijk.

De beelden:

Thomas Müller (18. en 23.) trok de overwinning definitief over de streep, Kingsley Coman (51.) deed eveneens zijn duit in het zakje. De eerredders van Emre Can op elfmeter (72.) en Donyell Malen (90.) waren niet meer dan een doekje voor het bloeden: 4-2.

Bayern vat nu post op de koppositie in de Duitse hoogste voetbalafdeling met 55 punten, met twee punten bonus op Dortmund.