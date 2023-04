“Moet ik dan gaan schreeuwen dat ik het niet heb gedaan?” Gers Pardoel recht de rug na beschuldigingen van geweld

“Dankjewel dat ik wakker word, zeg ik ’s ochtends. Wat komt vandaag op mijn pad, wat mag ik vandaag leren?” Gers Pardoel (41) vindt zijn hum tegenwoordig in bidden en mediteren. Niet dat hij het aardse loslaat: met ‘Tokyo’ heeft hij een nieuwe single en zaterdag mag hij het podium op in het Sportpaleis. Al draagt hij ook bagage mee: zijn ex-vriendin beschuldigde hem van geweld en hij zag al weken zijn kinderen niet. “Wat ik weet, is dat ik haar nooit heb geslagen of van de trap geduwd.”