Met een ippon! Matthias Casse verovert goud op de Grand Slam judo in Antalya

Matthias Casse heeft zaterdag goud veroverd in de klasse tot 81 kg op het Grand Slam judotoernooi in het Turkse Antalya.

In de finale versloeg het nummer twee van de wereld de Azerbeidzjaan Saeid Mollaei, de nummer drie op de IJF-ranking, met ippon in de golden score. Na de reguliere vier minuten hadden beide judoka’s een bestraffing achter hun naam. In de golden score kreeg Mollaei nog een bestraffing, waarna Casse het duel na vier minuten extra tijd won met een klem, goed voor ippon.

Het was hun achtste onderlinge confrontatie en het staat nu 4-4 gelijk.

Voor de 26-jarige Casse is het zijn vierde titel op een Grand Slam na overwinningen in Tel Aviv (februari 2022), Abu Dhabi (november 2021) en Parijs (februari 2020). Hij won ook al twee keer zilver (in Bakoe 2022 en Abu Dhabi 2018) en twee keer brons (in Bakoe 2019 en Düsseldorf 2019).

Voor de Belgische delegatie is het goud van Casse de tweede medaille deze week in Antalya. Vrijdag veroverde Jorre Verstraeten brons in de categorie tot 60 kg.