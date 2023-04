Bocholt lonkt naar de triple: Na BENE-League wint het ook handbalbeker

Geen tiende eindzege in de Beker van België voor Sporting Pelt wel de zevende voor Achilles Bocholt. Achilles won nipt met 22-21. De Damburgers, die ook al de BENE-League op hun naam schreven, kunnen werk beginnen maken van de triple.

Bocholt kwam het best uit startblokken. Winters, Claessens en D’hanis loodsten hun ploeg meteen naar een 3-0-voorsprong. Pelt had het moeilijk, maar Falke vond meer en meer zijn weg doorheen de defensie van de tegenstander. De Nederlander bracht zijn ploeg tot op één doelpunt en toen ook Delpire, Van Haesendonck en de gebroeders Vandebeeck op dreef kwamen, namen de Peltenaren het over. Niet voor lang echter.

Coach Boiten van Bocholt greep in, gooide Valkenborgh en Doms in de strijd en het waren precies die twee invallers die de zaken omkeerden. Bocholt sloeg nog voor de rust een kloofje van drie doelpunten, 13-10.

En het verschil liep in de tweede helft al snel op tot vijf punten. Bij 19-14 (45’) waande Bocholt zich misschien iets te zegezeker, Köhlen en Falke brachten hun team terug in de wedstrijd. Bij 21-19 (56’) en 22-20 (58’) hadden we weer echt een wedstrijd en met nog dertig seconden op de klok stond de 22-21 op het bord.

Net als bij de vrouwen werd afgesloten met 22-21-cijfers. Een lage score wat erop wijst dat de twee ploegen nadruk legden op het verdedigende werk.

“Zeker geen mooie finale”, besluit Bocholt-coach Luc Boiten. “Gevechtshandbal primeerde, dat kost uiteraard kracht en precies daarom denk ik dat onze bank het verschil maakte.”

ACHILLES BOCHOLT: Leroy, Gijbels, Tielen, Winters 3, Jaeken, Spooren 4, Valkenborgh 2, Lamers 1, Driesen 1, Roelants, J. Ceyssens, Claessens 5, L. Ceyssens, D’hanis 4, Strauven, De Beule 1, Doms 1.

SPORTING PELT: Deekens, van Leeuwen, Denert, Vandenboer, Falke 8, Spooren, Tasevski, Köhlen 5, Konitz, L. Vandebeeck 2, Schoenaker 1, Stollman, D. Vandebeeck 2, Van Haesendonck 2, Vossen, Lambrecht, Delpire 1.

