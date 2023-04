Manneken Pis in verpleeguniform om zorgpersoneel te danken

Manneken Pis, het plassende standbeeld in Brussel, is zaterdag in nieuwe kleren gehuld. Het kereltje kreeg een verplegersuniform aangemeten, ter ere van het werk van de Belgische verpleegkundigen gedurende de coronacrisis.

Het nieuwe uniform van Manneken Pis is een initiatief van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), die ijvert voor een herwaardering van het beroep van zorgkundige. De unie viert ook haar 70e verjaardag. Ze trok voor die gelegenheid een maand lang rond door België met een truck, om verpleegkundigen te danken voor hun inzet in de Belgische ziekenhuizen gedurende de coronapandemie. Zaterdag werd de rondrit beëindigd aan de Kunstberg in Brussel.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) was aanwezig bij de onthulling van het standbeeld in het tenue van de verpleegers van het Brusselse Iris-ziekenhuisnetwerk. “Het is belangrijk voor ons om het beroep en de opleiding te ondersteunen. Het is een noodzakelijk beroep voor onze stad, ons land en in het bijzonder voor het gezondheidsbeleid”, aldus Close.

De AUVB wijst op het belang van een herwaardering van het beroep van zorgkundige. “Verandering in de zorgsector is broodnodig, want de verpleegkundige staat bovenaan de lijst van knelpuntberoepen”, zegt ze. Met een reeks voorstellen hoopt de AUVB minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) te inspireren. De unie pleit voor onder andere een sterker imago voor het beroep, een inperking van de arbeidsbelasting, een verdere ontwikkeling van competenties en expertise van verpleegkundigen en een versterking van de opleiding tot zorgkundige. “Ook een goede werk-privébalans en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn op het werk zijn belangrijk”, zegt de AUVB.