Wereldkampioenen U23 Aaron Andries en Tristan Vandenbussche verslaan Nederlandse Olympische vicekampioenen Twellaar Broenink

Aaron Andries, Tristan Vandenbussche en Tibo Vyvey losten tijdens de eerste internationale confrontatie van dit preolympisch jaar de stoutste verwachtingen in. De drie ‘youngsters’ van de nationale roeiploeg pakten zilver in het Olympische dubbeltwee nummer en goud in de lichte skiff mannen.

Bondscoach Axel Müller en sporttechnisch directeur van de Vlaamse Roeiliga Pim Raaben besloten na een twee weken stage in Varése hun nationale kern naar de Memorial Paolo d’Aloja te sturen, een tweedaagse regatta, die te Piedeluco wordt geroeid en waar de betere roeiteams uit vijfentwintig landen het tegen elkaar opnamen. Daar was niet alleen kwantiteit, maar vooral ook veel kwaliteit. Zo plaatsten Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, vorig jaar wereld - en Europees kampioen U23, in de open dubbeltwee zich vrijdag voor de A-finale samen met de Nederlandse vice-Olympische kampioenen Twellaar en Broenink. Bij de andere finalisten staken naast de Italiaanse favorieten Rambaldi - Sartori ook de Litouwers Kelmelis-Bieliauskas en de Serviërs Filipovic - Bedik, respectievelijk de nummers drie en vier op het EK 2022. De jonge Belgen leverden een verbeten duel om het zilver af tegen hun Noorderburen. De 19-jarige Aaron en zijn twee jaar oudere teamgenoot Tristan finishten op iets meer dan een lengte na de Italiaanse winnaars Rambaldi-Sartori, maar verwezen met een helse eindsprint de Nederlandse Olympisch zilveren medaillewinnaars met zestien honderdsten van één seconde naar het brons. Een prachtige internationale start van een stressvol pré-Olympisch jaar die ook op het thuisfront bij hun persoonlijke coach Evelien Ameel met een diepe zucht van opluchting werd onthaald.

“Aaron en Tristan oefenden de voorbije winter amper samen, want in de nationale kern werd koortsachtig gezocht naar een nog sterkere opstelling. Uiteindelijk bleek geen enkele andere formatie tot nu toe sneller dan Aaron en Tristan. Dat zij na amper enkele oefensessies er nu al in slagen om teams als Twellaar-Broeninck achter zich te houden laat veronderstellen dat zij door hun volle fysieke ontplooiing, die nog volop aan de gang is en hun voorbeeldige mentaliteit om keihard te werken, nog lang niet aan het eind van hun mogelijkheden zijn. Dit resultaat opent dus alweer veelbelovende perspectieven”;beseft de coach van het tweetal Andries-Vandenbussche.

Goud voor Tibo Vyvey

Tibo Vyvey was de derde beloftevolle Belg die ons ‘klein’ roeilandje op de kaart zette. De 23-jarige Bruggeling viel vorig jaar op de vooravond van de finale van het WKU23 ongelukkig uit met een hersentrombose. In plaats van de race naar het WK-goud, waarvoor hij torenhoog favoriet was, wachtte hem een zes maandenlange revalidatie. Tibo vocht verbeten terug en zijn medische begeleiders zette half februari het licht op groen om opnieuw competitie te roeien. De lichtgewicht skiffeur liet in zijn nationaal wederoptreden al zien dat hij best OK was en trok met veel vertrouwen naar Piedeluco. Dat hebben zijn tegenstanders dus ook geweten. Tibo plaatste zich in de lichte skiff, weliswaar geen Olympisch nummer, moeiteloos voor de A-finale en versloeg daarin met een meesterlijke eindsprint en met 28/100ste van één seconde zijn Italiaanse concurrent Matteo Tonelli. Het brons was voor de Ier Hugh Moore, zilveren medaillewinnaar op het WKU23 2022.

Naast het duo Andries-Vandenbussche en skiffeur Tibo Vyvey namen nog twee Belgische teams deel aan deze Memorial. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert, de Brugs-Oostendse dubbeltwee sloot zijn B-finale in de open klasse af met een derde stek in de B-finale (negende plaats).

Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys startten net als vorig seizoen in de zware dubbelvier. Er daagden amper drie teams op aan de start. De Belgen finishte derde op zeventien seconden van de Italianen en zestien na het Nederlandse kwartet.

Voor beide teams ligt er blijkbaar nog heel wat werk op de planken.

De resultaten:

Seniores mannen.

Dubbeltwee: 25 teams.

A-finale:1ste tot 6de plaats:

1. Rambaldi - Sartori (Ita) 6:11.54

2. ANDRIES – VANDENBUSSCHE (BEL) 6:15.41

3. Twellaar - Broenink (Ned) 6:15.57

4. Lynch - Doyle Ier) 6:20.27

5. Filipovic Bedik (Srb) 6:20.48

6. Richter - Hugo Khil (Zwe) 6:2362

7. Kelmelis - Bieliauskas (Lit) 6:24.04

8. Kushteyn - Poolak (Est) 6:26.95

B-finale: 9de tot 16 de plaats:

9. Pazzaia - Colsh (Ier) ) 6:26.61

10. Tedoldi - Vernier (Ita) 6:28.24

11. VAN ZANDWEGHE - COLPAERT (BEL) 6:28.56

Dubbelvier: 3 teams.

A-finale:

1. Italië 5:39.70

2. Nederland 5:40.20

3. BELGIE (BRYS - MERCIER - LEMMELIJN - CLAEYS) 5:56.98

Mannen lichtgewicht.

Skiff: A-finale:

1. TIBO VYVEY (BEL) 7:06.07

2. Tonelli Matteo (Ita)7:06.39

3. Moore Hugh (Ier) 7:10.94

4. Sousa Eduardo (Por) 7:14.33

5. Mulas Matteo (Ita) 7:19.15

6. Castro Duarte (Por) 7:20.27

7. Ghaith Kadri (Tun) 7:21.67

8. Quaranta Michelan (Ita) 7:35.23