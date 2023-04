Een beetje op z’n Mathieu van der Poels: Kaden Groves wint loodzware Volta Limburg Classic, Menten spurt naar vijfde plaats

Kaden Groves van het Belgische Alpecin-Deceuninck heeft zaterdag in het Nederlandse Eijsden de Volta Limburg Classic gewonnen, een eendagskoers van het UCI-niveau 1.1. Na een zware uitputtingsslag haalde de Australiër het in een sprint met twee voor Maxim Van Gils (Lotto Dstny). Milan Menten eindigde op de vijfde plaats.

In een uitgeregende wedstrijd van 193 kilometer doorheen de heuvels van Nederlands-Limburg ontstond de beslissende vlucht al op meer dan zeventig kilometer van de finish, toen een kopgroep van vier zich vormde met de Belgen Maxim Van Gils (Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en de Australische sprinter Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Nadat Herregodts in de finale in de problemen was gekomen in de kopgroep, kwam Groves voorin in de tang te zitten tussen twee renners van Lotto Dstny. Die probeerde de Australiër zelf te doorbreken met een aanval bergop op twintig kilometer van de finish. Eenkhoorn loste, Van Gils niet, en de Antwerpenaar zette zich vanaf dan aan het wiel.

Maar ondanks al het kopwerk in het laatste halfuur van de wedstrijd haalde Groves het in de sprint voor winst toch met verve, en dat vanop de kop. Het is al zijn derde seizoenszege, na twee sprintzeges in de Ronde van Catalonië van vorige week.

Lotto Dstny plaatste met Van Gils (tweede) en Eenkhoorn (derde op 1:32) twee renners op het podium. Herregodts finishte als vierde, Milan Menten sprintte naar de vijfde plaats en was daarmee de derde renner van Lotto Dstny in de top 5. Vorig jaar won de Belgische ploeg nog de Volta Limburg Classic met Arnaud De Lie, maar die stond dit jaar niet aan het vertrek.