Vice-voorzitster Europees Parlement getuigt vanuit gevangenis: “Dit is een politiek proces en ik ben de trofee”

Al 113 dagen zit Eva Kaili (44), de Griekse vice-voorzitster van het Europees parlement in de gevangenis van Haren op verdenking van grootscheepse fraude. “Ik heb al meermaals aan zelfmoord gedacht”, getuigde ze nu tegenover een Italiaanse politica die haar in de cel bezocht. “Om de tijd te doden probeer ik Nederlands en Frans te studeren in de cel.”

Het was Déborah Begami, woordvoerster van de Italiaanse partij Forza Italia die zich het lot van de socialistische politica Kaili aantrok en haar vorige week maandag in de gevangenis van Haren bezocht. “Kaili droeg een jeans en haar gevangenishemdje. Ze glimlachte”, getuigt de bezoekster in de Italiaanse krant “Corrièra della Sera”.

Uitgevaagd

Het gesprek ging eerst over het leven in de gevangenis. “Je bent de eerste die me bezoekt, los van mijn advocaat, mijn papa en mijn dochter”, vertelde Kaili aan de vrouw. “Zelfs van mijn eigen partij is hier nog niemand geweest. Alsof ik vergeten ben, uitgevaagd”.

“Ik heb aan zelfmoord gedacht. Meermaals. Maar nu heb ik een déclic gemaakt. Want ik ben onschuldig. Ik ben erin geluisd door mijn partner Francesco Giorgi die misleid is door Antonio Panzeri.”

Die laatste is een voormalig lid van het Europees Parlement en de spilfiguur van de omkoopzaak. Hij zou de relaties tussen Qatar en Marokko enerzijds en de Europese parlementsleden ‘warm gehouden’ hebben. Zoals geweten gaat de zaak over de omkoping van parlementairen door die twee landen opdat die eersten hun kritische houding tegenover die landen zoude laten varen.

Onschuldig

“Ik zal bewijzen dat ik onschuldig ben. Dit is een politiek proces waarvan ik de trofee ben. In dat politiek proces worden alle vooroordelen tegen Zuid-Europeanen: Grieken, Italianen, Maltezers bovengehaald”, vervolgt Kaili die hiermee lijkt te willen afrekenen met de Belgische justitie die haar vervolgt.

Kaili vertelt nog dat ze haar dochtertje zo mist. Die heeft haar tweede verjaardag moeten doorbrengen zonder haar ouders. “Ik mag haar maar twee keer per maand zien”, beweert Kaili. Om de tijd te doden is de vrouw een cursus Nederlands en een cursus Frans gestart in de gevangenis. “Maar als dit hier voorbij is, ga ik terug de politiek in”, zou ze nog verteld hebben aan de Italiaanse woordvoerster van Forza Italia.

Corruptie

Kaili wordt beticht van corruptie. Ze zou haar kritische houding tegenover Qatar en Marokko bijgesteld hebben na het ontvangen van grote sommen geld en cadeaus. In haar appartement in Brussel werd 150.000 euro cash gevonden en haar vader werd in het Brusselse Sofitel-hotel betrapt met een koffer die 600.000 euro bevatte. Kaili zou net voor haar arrestatie haar vader gevraagd hebben het geld te verbergen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.