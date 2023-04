Tom Boonen kent brute pech in Rally des Ardennes: “Gelukkig is er morgen de Ronde”

‘Tornado Tom’ heeft de smaak van het rallyrijden stevig te pakken. Na zijn debuut in de Rally van Haspengouw zal hij met zijn Lancia Delta Integrale 16V deelnemen aan nog eens zes wedstrijden van het Belgian Rally Championship, met de ervaren Erwin Mombaerts naast zich.

De eerste van die zes manches was de Rally des Ardennes dit weekend, in slechte weersomstandigheden. Maar Boonen moest al vroeg de strijd staken in de Historic klasse, meer bepaald na vier proeven. Boonen was begonnen als 13de, maar stond op dat moment 54ste.

“Een kapotte versnellingsbak beëindigde onze rally veel te snel”, aldus Boonen op Instagram. “Niet de manier waarop ik mijn weekend wilde beginnen. Gelukkig hebben we morgen de Ronde Van Vlaanderen. Veel succes, jongens en meisjes”.