Hammenaar Kimmer Coppejans strandt in halve finales van tennistoernooi van Sanremo

Kimmer Coppejans (ATP 225) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het Challengertoernooi in het Italiaanse Sanremo (gravel/145.000 euro). Hij verloor in twee sets van het Peruviaanse topreekshoofd Juan Pablo Varillas (ATP 88).

Na een uur en 38 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het bord. Varillas speelt zondag om de titel tegen het Franse vijfde reekshoofd Luca Van Assche (ATP 108).

Coppejans had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geknokt. De 29-jarige Hammenaar was de enige Belg in Sanremo.