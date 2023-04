Hij had het verdiend én geëist: Romelu Lukaku “wil dat Inter weer verliefd wordt op hem” en mag zich bewijzen in de spits

Inter-trainer Simone Inzaghi rekent zaterdag op Romelu Lukaku om Inter voorbij Fiorentina te leiden. De Rode Duivel start in de basis tegen ‘La Viola’, die al vier matchen op rij wonnen in de Serie A.

“Il ‘pugno’ di Lukaku: avvisa Inzaghi, vuole giocare sempre”, lezen we bij La Gazzetta dello Sport en nee, het is geen verkapte aprilgrap. ‘Big Rom’ wil volgens de roze sportkrant meer minuten maken bij de Nerazzurri en dat ook gevraagd hebben aan trainer Inzaghi. Vandaar: “De push van Lukaku”.

“Er is al iets veranderd. Maar niet genoeg, in het hoofd van Romelu Lukaku”, aldus La Gazzetta. “Er is iets veranderd, want in de afgelopen 40 dagen scoorde Lukaku zeven keer voor Inter en België. Maar Lukaku wil meer. Hij wil dat Inter weer verliefd op hem wordt. Hij wil niet meer op de bank zitten of gewisseld worden. Enkel zo kan hij het vertrouwen volledig herwinnen en de investering van Inter terugbetalen. Het doel: geen vraagtekens meer over zijn toekomst.”

De afgelopen dagen zou Lukaku - nog altijd gehuurd van Chelsea natuurlijk - al grappend tegen het Inter-management gezegd hebben: “Je zult zien dat ik uiteindelijk zal blijven”.

© Getty Images

Tot nu toe speelde Lukaku amper twee keer de volle 90 minuten bij Inter: tegen Spezia begin maart en in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Lecce. Sindsdien sukkelde hij met blessures en zou hij - aldus de Gazzetta - niet volledig overtuigd geweest zijn van de trainingen van Inzaghi om hem opnieuw in topvorm te krijgen. Maar: “Inzaghi wacht op antwoorden”, klinkt het. “Lukaku kan niet wachten om zich te laten zijn. Tot nu waren zijn prestaties onvoldoende.”

En komende zomer, wanneer Lukaku in principe terugkeert naar Londen? “Bij Chelsea zijn ze benieuwd naar de prestaties van de Rode Duivel. Ze hebben er alle belang bij dat Lukaku een seizoensfinale speelt die zijn naam waardig is. Ze weten nu al dat de spits niet in Londen zal blijven. Lukaku voelt dat hij zijn periode bij Chelsea op z’n einde loopt. Sterker nog: hij wil niet meer terug naar de Premier League. Inter is wachtende. Er zijn alternatieven - van Retegui en Firmino tot Aubameyang en Scamacca. Maar Romelu leidt de dans. Zijn lot ligt nog steeds in zijn handen.”