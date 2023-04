TENNIS. Michael Geerts grijpt naast finale in Rijsel, Magali Kempen geeft forfait voor dubbelfinale in Slovenië

In de halve eindstrijd ging hij in twee sets onderuit tegen het Australische eerste reekshoofd Max Purcell (ATP 99). Het werd 7-6 (8/6) en 6-3 na een uur en 34 minuten.

Purcell speelt zondag om de titel tegen de Fin Otto Virtanen (ATP 139), het vierde reekshoofd, of de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 131), het tweede reekshoofd.

Kempen geeft forfait voor dubbelfinale

Magali Kempen en haar Zwitserse partner Xenia Knoll hebben zaterdag forfait gegeven voor de finale van het dubbelspel op het ITF-toernooi in het Sloveense Murska Sobota (hard/40.000 dollar).

Het duo, als vierde reekshoofd ingeschat, zou het opnemen tegen de Britse Harriet Dart en de Roemeense Andreea Mitu. Maar die kregen met een walkover de titel in de schoot geworpen.

Eerder op de dag plaatste Magali Kempen (WTA 244) zich wel voor de finale van het enkeltoernooi. Ze versloeg de Slovaakse Rebecca Sramkova (WTA 276) met 7-5 en 6-4 en staat zondag in de eindstrijd tegenover de Russin Maria Timofeeva (WTA 257).

Coppejans strandt in halve finales

Kimmer Coppejans (ATP 225) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het Challengertoernooi in het Italiaanse Sanremo (gravel/145.000 euro). Hij verloor in twee sets van het Peruviaanse topreekshoofd Juan Pablo Varillas (ATP 88).

Na een uur en 38 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het bord. Varillas speelt zondag om de titel tegen het Franse vijfde reekshoofd Luca Van Assche (ATP 108).

Coppejans had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geknokt. De 29-jarige Oostendenaar was de enige Belg in Sanremo.

Minnen en Wickmayer winnen derde dubbeltitel

Greet Minnen en Yanina Wickmayer hebben zaterdag het dubbelspel gewonnen op het ITF-toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg (hard/60.000 dollar). De Belgen, die het topreekshoofd vormden, waren in de finale te sterk voor de Britse Jodie Burrage en de Turkse Berfu Cengiz. Het werd twee keer 6-4 na een uur en vijf minuten tennis.

Voor de 25-jarige Minnen en de 33-jarige Wickmayer is het de derde dubbeltitel die ze als duo veroveren. Eerder dit seizoen boekten ze succes in het Slovaakse Trnava en het Duitse Altenkirchen.

In het enkeltoernooi strandde Yanina Wickmayer (WTA 211) vrijdag in de halve finales tegen Jodie Burrage (WTA 132). De Britse had in de kwartfinales ook al Greet Minnen (WTA 167) uitgeschakeld.

Van Impe en Vlasselaer winnen dubbelspel in Monastir

Amelie Van Impe en Clara Vlasselaer hebben zaterdag het dubbelspel op het ITF-toernooi in het Tunesische Monastir (hard/15.000 dollar) gewonnen.

In de finale was het Belgische duo met 6-0, 6-7 (5/7) en 11-9 te sterk voor de Maltese Elaine Genovese en de Vietnamese Savanna Ly-Nguyen. De match duurde een uur en 40 minuten.

Voor de achttienjarige Van Impe is het haar tweede dubbeltitel op het ITF-circuit, de 22-jarige Vlasselaer pakt haar eerste eindzege.

In het enkeltoernooi verloor Amelie Van Impe (WTA 693) zaterdag in de halve finale met 6-7 (5/7), 6-2 en 6-1 van de Spaanse Noelia Bouzo Zanotti (WTA 709). Een ronde eerder had Van Impe in een Belgisch onderonsje Clara Vlasselaer (WTA 509), het vierde reekshoofd, uitgeschakeld met 7-5 en 6-3.